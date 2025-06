Quase 5 mil animais foram resgatados pelos bombeiros no Ceará em 2025

Foto: Reprodução/CBMCE A Capital é o município que mais registrou resgates, com 1.986 ocorrências atendidas

Cerca de 4.935 mil animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) entre janeiro e maio deste ano, em todo o Estado. Os dados, divulgados nesta quinta-feira, 12, indicaram que quase 80% dos resgates envolvem cobras e gatos.

Os bombeiros fizeram um comparativo com o mesmo período deste ano e do ano anterior. O balanço apontou que, em 2024, o total de resgates foi de 4.447.

As cobras representaram a vasta maioria dos resgates, com 3.029 ocorrências, totalizando 68,11% do volume geral. O segundo tipo mais resgatado foram os felinos, com 474 ocorrências, correspondendo a 10,66% do total.

Já o “top 3 animais mais resgatados” destacou que as espécies de animais mais resgatadas foram:

Cobras,

Gatos,

Cassaco/Gambá e similares.

As categorias somam 3.801 ocorrências, o que representa aproximadamente 85,47% de todos os resgates.

Animais marinhos tiveram o menor número de resgates, com somente 5 ocorrências — 0,11% do total.



Número de resgates em 2025

O balanço apontou que, em comparação com o ano passado, foram realizados 488 atendimentos a mais, totalizando um crescimento de 9,88% nos resgates. Confira abaixo o número de resgates por categoria animal:

Cobras - 3.357



Gatos - 579



Caxinguelês, gambás e similares - 324



Iguanas e similares - 259



Cães - 207



Aves - 52



Animais marinhos - 7

Ranking de resgates de animais por municípios em 2025

Ao todo, 88 municípios cearenses registraram resgates animais nos primeiros cinco meses de 2025.

De acordo com o CBMCE, pelo menos 40,24% dos resgates de animais ocorreram em Fortaleza. A capital cearense registrou um total de 1.986 resgates durante o pentamestre.

Fortaleza - 1.986 resgates



Caucaia - 453 resgates



Sobral - 268 resgates



Maracanaú - 267 resgates



Juazeiro do Norte - 168 resgates



Crato - 160 resgates



Eusébio - 140 resgates



Iguatu - 101 resgates



Itapipoca - 97 resgates



Quixadá - 93 resgates

