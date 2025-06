Caucaia: catracas livres de cobrança serão implantadas em ônibus nos próximos dias

Foto: Samuel Setubal ESTUDO deve embasar melhorarias no serviço

A prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), está realizando um estudo técnico em relação ao transporte público. Serão implementadas nos coletivos catracas livre de tarifas durante os próximos dias.

O estudo, conforme a prefeitura municipal, visa dar mais transparência aos custos operacionais e subsidiar melhorias no serviço. As tarifas de ônibus são gratuitas, devido ao programa “Bora de Graça”, instituído em setembro de 2021.

Catracas medidoras serão instaladas nos coletivos nos próximos dias; atual gestão negocia dívida de R$ 11 milhões

O uso das catracas será um instrumento de controle e fiscalização necessário para garantir mais qualidade na gestão do transporte público e mais transparência em relação aos custos financeiros do sistema.

O serviço atualmente opera sem fornecer dados consistentes que justifiquem os gastos ou orientem a formulação de novas políticas públicas na área.

Em vídeo, o titular da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento (Sefin), Carlos Eduardo, informa que, para aprimorar o serviço, é necessário conhecer o quantitativo de pessoas que utilizam o transporte gratuito de Caucaia.

As catracas medidoras serão instaladas nos próximos dias. O equipamento irá calcular o quantitativo de pessoas que utilizam cada rota, podendo assim planejar o deslocamento dos ônibus.

"A população de Caucaia, especialmente usuário nosso sistema público de transporte pode ficar tranquila que as catracas não significam cobrança pelo serviço, mas apenas uma medida necessária para que a prefeitura conheça e trabalhe com mais eficiência", afirmou Carlos Eduardo.

O POVO procurou a prefeitura para esclarecer algumas dúvidas em relação ao investimento mensal que o órgão faz com transporte público.

Em nota, a prefeitura declarou que o custo mensal do programa “Bora de Graça” para o município passou a ser de aproximadamente R$ 2.860.000 milhões, após negociação mediada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), gerando uma economia de aproximadamente R$ 1 milhão.

Ainda conforme a prefeitura, a atual gestão está negociando uma dívida acumulada de mais de R$ 11 milhões com a empresa concessionária, referente a pagamentos não realizados no ano de 2024, além de montantes restantes a pagar de 2023 e de 2022.