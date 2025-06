Caucaia: menino é baleado por outra criança, que manuseava arma de policial

Foto: Reprodução/Redes Sociais Viaturas da Polícia Militar foram acionadas para ocorrência em que uma criança de 12 anos foi baleada na cabeça no bairro Arianópolis, em Caucaia

Uma criança de 12 anos, neto de um subtenente da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Ceará (PM-CE), foi baleada na cabeça por outra criança, que manuseava a arma do agente de segurança. A ocorrência foi registrada na noite da última sexta-feira, 13, no bairro Arianópolis, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

O POVO apurou que as duas crianças estavam na casa do policial, que havia deixado a arma dentro do próprio carro. Ele relatou ter ouvido um barulho e, quando chegou ao quintal para saber o que havia acontecido, o neto dele já estava caído no chão.

A criança foi socorrida a uma unidade hospitalar em Caucaia e, em seguida, foi encaminhada ao Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. O disparo teria entrado na lateral da cabeça e saído do outro lado, causando perda de massa encefálica.

O estado de saúde dele não foi divulgado pela PM-CE. Em nota, a corporação informou que o subtenente apresentou-se espontaneamente à Delegacia Metropolitana de Caucaia para prestar esclarecimentos sobre o caso. “O caso está sendo investigado por meio de Inquérito Policial”, informou a PM.



Caso semelhante foi registrado no Mato Grosso do Sul

Um outro caso de disparo acidental envolvendo uma criança também foi registrado na última sexta-feira em Rio Verde, município do Interior do Mato Grosso do Sul (MS).

Nesta ocorrência, um menino de dois anos atingiu a própria mãe enquanto manuseava uma pistola que pertencia ao pai. A mulher de 27 anos chegou a ser socorrida a uma unidade de saúde, mas não resistiu.



O pai deve responder por homicídio culposo — quando não há intenção de matar, mas há imprudência, negligência ou imperícia do agente — em liberdade. O homem tinha certificado de registro da arma de fogo emitido pela Polícia Federal. (Com informações de Cláudio Ribeiro)