Corpus Christi: Prefeitura de Fortaleza e Governo do Ceará decretam ponto facultativo na sexta, 20

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 29-05-2024: Tapetes finalizados para o Corpus Christi, na Igreja Cristo Rei. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), decretaram ponto facultativodecretou ponto facultativo na sexta-feira, 20, um dia após o feriado de Corpus Christi. Anúncios foram feito pelas redes sociais nesta segunda, 16.

"Data tão importante para a fé cristã, que celebra a presença real de Jesus na Eucaristia", comentou Elmano em publicação nas redes sociais. No entanto, o chefe do Executivo estadual indicou que as atividades tidas como essenciais, ao exemplo da saúde e segurança pública, não serão afetadas.

"Importante data de celebração da fé cristã. Serviços essenciais como Saúde e Segurança funcionam normalmente. Boa semana!", escreveu Evandro.

LEIA MAIS - Governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), já havia decretado também ponto facultativo na data.

O Ceará é o segundo estado mais católico do Brasil, atrás apenas do Piauí, com 77,4% de católicos autodeclarados, conforme os dados do Censo Demográfico Religiões 2022, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 6 de junho deste ano.



A pesquisa aponta que 70,4% da população cearense acima dos 10 anos de idade se denomina católica apostólica romana.



Para essa enorme parcela da população do Estado, o feriado de Corpus Christi, cujas palavras em latim significam “corpo de cristo”, relembra a última ceia e celebra a presença de Jesus Cristo, na Eucaristia da missa - momento de consagração do pão e do vinho.

A comemoração de Corpus Christi é uma data móvel e sempre é celebrada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade - que ocorre 60 dias após o domingo de Páscoa.

No Brasil, a data é feriado municipal em apenas 18 cidades, incluindo Fortaleza.

A tradição brasileira do festejo é marcada por missas, procissões e a confecção de tapetes coloridos, expostos por onde a procissão com o Santíssimo Sacramento passar.