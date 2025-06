Encerramento da 34ª turma

Encerrou-se a 34ª Turma do Curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo. O programa, realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO, seleciona, a cada semestre, 10 estudantes. Durante três meses, os aprovados têm aulas práticas nas editorias do O POVO e da rádio O POVO CBN. Participaram da 34ª Turma os estudantes: Anna Clara Freire de Lima, Arthur Albano, Arthur Brito, Caroline Alves Araújo, Filipe Nogueira Vasconcelos, Isabella de Lima Pascoal, Júlia Honorato Rangel, Lorena de Sousa Frota, Luciana Cartaxo e Wendel Souza da Silva. Além das atividades, o curso oferece aulas de Redação e Método Jornalístico e de Português Instrumental para Jornalistas, ministradas pelos jornalistas Plínio Bortolotti e Daniela Nogueira.