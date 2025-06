Governo do Ceará inaugura Galeria da Liberdade no lugar do mausoléu Castello Branco

Foto: FÁBIO LIMA Mausoléu Castello Branco foi transformado em equipamento cultural

Com a exposição “Negro é um rio que navego em sonhos”, será inaugurada nesta quarta-feira, 18, a Galeria da Liberdade, novo espaço cultural localizado no Palácio da Abolição, em Fortaleza. A mostra marca a abertura do equipamento, em substituição ao antigo mausoléu do ex-presidente Castello Branco.

O espaço passará a ter como foco temas ligados aos direitos humanos e à memória social. A cerimônia está marcada para as 9 horas e contará com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), além de secretários estaduais e demais autoridades. A proposta é transformar o local em um espaço de reflexão sobre lutas históricas e atuais.

Em agosto de 2023, o governador Elmano de Freitas anunciou que o local deixaria de ser o mausoléu do marechal que foi o primeiro presidente da ditadura militar. Os restos mortais de Castello e da esposa, Argentina Castello Branco, foram relocados.

O novo espaço está sob responsabilidade do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE), que integra a Rede Pública de Equipamentos Culturais (Rece), da Secretaria da Cultura do Ceará. A gestão conta com parceria do Instituto Mirante, organização social que gere equipamentos culturais do Estado.

A Galeria da Liberdade está localizada na avenida Barão de Studart, 505, no bairro Meireles. A entrada para a abertura da mostra será gratuita, e o espaço passará a integrar o circuito de equipamentos culturais de Fortaleza, com programação periódica voltada à diversidade e aos direitos civis.

Serviço

Abertura da Galeria da Liberdade

Data: 18 de junho de 2025 (quarta-feira)

Horário: 9 horas

Local: Avenida Barão de Studart, 505, Meireles, Fortaleza-CE

