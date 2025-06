Ex-Ceará, Mateus Gonçalves é preso por tráfico de drogas em rodovia no MS

Foto: JL Rosa em 15/2/2020 Mateus Gonçalves defendeu a camisa do Ceará, durante as temporadas de 2019 e 2020. Passou também por equipes como Sport, Vitória e Goiás

O atacante Mateus Gonçalves, ex-Ceará, Sport e Vitória, foi preso em flagrante por envolvimento com tráfico de drogas e associação criminosa. A prisão ocorreu no último dia 10 de junho, durante uma abordagem da Polícia Militar na rodovia MS-156, no município de Juti (MS), região próxima à fronteira com o Paraguai — rota conhecida pelo tráfico transfronteiriço.

De acordo com nota enviada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul ao Esportes O POVO, a ação teve início após dois veículos trafegarem em alta velocidade na altura do município de Caarapó (MS).

Os agentes deram sinal para que os condutores diminuíssem a velocidade e parassem no bloqueio, mas ambos ignoraram a ordem e romperam a barreira, fugindo em direção a Juti.

Leia mais Ex-Ceará, Jô é preso pela terceira vez por dívida de pensão alimentícia

Sobre o assunto Ex-Ceará, Jô é preso pela terceira vez por dívida de pensão alimentícia

Os automóveis foram interceptados mais adiante. Em um VW Taos, estavam Joice Costa (27) e Moisés Moraes Martins (39), que transportavam 202 tabletes de maconha, totalizando 187,2 quilos da substância.

No segundo carro, um Hyundai HB20, estavam Mateus Gonçalves e Luiz Henrique Pereira (31), que, segundo a investigação, atuavam como batedores da carga.

Ambos estavam equipados com rádios comunicadores sintonizados na mesma frequência, o que confirmou a comunicação entre os veículos. A polícia concluiu que o grupo tinha como destino final a cidade de Londrina (PR).

Ainda segundo a nota da PC, “foi dada voz de prisão aos ocupantes dos veículos” e o flagrante foi convertido em prisão preventiva. Os quatro detidos responderão por tráfico de drogas e associação criminosa. O inquérito segue em andamento e deverá ser concluído no prazo legal de 30 dias.

Durante o interrogatório, o casal que transportava a droga admitiu o crime e disse estar realizando o transporte para quitar uma dívida com traficantes. Luiz Henrique declarou que receberia R$ 2 mil pelo serviço. Já Mateus preferiu permanecer em silêncio.

Além da droga, foram apreendidos dois rádios comunicadores, quatro celulares, R$ 1,8 mil em espécie e os dois veículos utilizados na ação.

O atleta defendeu a camisa do Alvinegro de Porangabuçu entre as temporadas de 2019 e 2020. Foram 56 jogos, sete gols e uma assistência.

Confira nota da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul:

"No dia 10 de junho, a Polícia Militar conduziu quatro pessoas à Delegacia de Polícia de Juti, após fiscalização pela MS-156, próximo ao município de Caarapó. Na ocasião, dois veículos trafegavam em alta velocidade, quando foi solicitado, por meio de gestos, que os motoristas diminuíssem a velocidade e parassem no ponto de bloqueio para serem abordados, momento em que os condutores aceleraram os veículos, vindo a furar o bloqueio policial.

Os veículos seguiram sentido Juti, onde foram abordados.

No interior do veículo VW Taos foi localizada uma grande quantidade de substância análoga à maconha e um rádio comunicador com o casal que estaria transportando o ilícito. No veículo HB20 foi localizado outro rádio comunicador, sendo possível verificar que ambos se encontravam na mesma frequência de comunicação. Conforme apurado, os dois veículos estavam juntos e a função dos ocupantes do HB20 seria “bater a estrada”; eles estariam utilizando os rádios como meio de comunicação e teriam como destino o município de Londrina-PR.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos ocupantes.

Foram contabilizados 202 tabletes de substância análoga à maconha, pesando 187,200 kg (cento e oitenta e sete quilos e duzentas gramas de maconha).

Os acusados J.C. (27), L.H.P. (31), M.G.M. (30) e M.M.M. (39) foram presos em flagrante e responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e o inquérito está em andamento, que, conforme a autoridade policial, será concluído dentro do prazo legal de 30 dias."