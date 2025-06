Seis vezes amor: casais dizem "sim" em casamento coletivo no shopping

Foto: FCO FONTENELE CASAMENTO coletivo foi realizado no Shopping Del Paseo

O casal Melissa Costa, 26, e Stephanie “Ster” Castro, 27, percorreu um longo caminho desde o primeiro encontro, durante o show de aniversário da cidade de Fortaleza, em 2022. Agora, as duas se reúnem nesta sexta-feira, 20, para uma celebração própria. O diferencial do casamento? Elas não estão sozinhas.

O matrimônio coletivo é o segundo a ser formulado pelo Shopping Del Paseo, que definiu seis casais a partir de seleção com os colaboradores e seus pares. O centro comercial também disponibiliza o espaço, incluindo decorações em clima de festa junina.

“É como já dizia meu querido Ney Matogrosso: ‘Quando eu for, todo mundo vai saber’. Todo mundo vai saber do meu amor por essa mulher. Nosso amor existe, é real, e a batalha também é real, mas supera qualquer coisa”, diz Melissa, em declaração apaixonada à esposa.

As recém-casadas se entreolham, seguram as mãos e sorriem ao relembrar os encontros que culminaram no altar. Vez por outra, os olhos de Stephanie marejam — “A gente enfrenta uma dificuldade muito grande que é muito preconceito que ainda existe” —, mas o sorriso sempre retorna quando observa Melissa de relance.

Fortaleza, CE, BR 20.06.25 Cerimônia de casamento coletivo no Shopping Del Passeo - Na foto: Melissa Costa (esq.) e Stephanie Castro (dir.) Crédito: FCO FONTENELE

Apesar de terem se conhecido no aniversário da Capital, o primeiro encontro aconteceu no shopping. “Nós fomos saindo no shopping. Aquele lanchinho, aquele passeiozinho gostoso de shopping… Até que deu certo”, diz Ster.

Como toda boa história de amor, o empecilho entrou em cena: Melissa tinha uma viagem marcada e deveria trabalhar em Portugal. A passagem já estava comprada, as roupas separadas e um local para ficar: “E aí eu decidi adiar tudo, cancelar tudo, alugar uma casa e chamar essa mulher para morar comigo”, diz.

O pedido de casamento, como se fosse uma lembrança da primeira vez que se conheceram, chegou durante uma apresentação da cantora Ludmilla em Fortaleza, na tour Numanice. Enquanto a voz da artista ecoava “Maldivas”, a letra da música virou promessa: “A minha de fé, minha preferida / Eu, eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas…”.

Dos balcões e da escada rolante, os clientes se transformaram em convidados do casamento. Alguns levantaram o corpo para ver melhor, outros registraram a chegada das noivas no celular, pausando as compras para fitar a cerimônia.

Os casais se encontravam em um gazebo branco, montado para o momento e ladeado por flores. Em seguida, a celebrante indicava a assinatura do termo de casamento e a música de fundo era abafada por palmas.

“Esse ano a gente permaneceu somente com funcionários do shopping. Fizemos uma seleção interna onde eles contaram suas histórias de amor, e mudamos um pouco a decoração, fizemos o cenário todo novo”, explica a gerente de Marketing do shopping, Bruna Braun.

Outro diferencial em relação ao ano anterior foi a expansão das parcerias com lojistas, além de uma diversidade maior de casais, incluindo diferentes faixas etárias. “Esses casais se conheceram, trabalharam aqui, se conheceram aqui e agora estão se casando aqui. São histórias que marcam mesmo”, completa.

Cerimônia de casamento coletivo no Shopping Del Passeo. Na foto: Francisco Gomes e Vanderlisa Coelho Crédito: FCO FONTENELE

O shopping como um espaço de encontros e amores à primeira vista é confirmado no relacionamento de Vanderlisa “Val” Coelho, 50, e Francisco “Chiquinho” Gomes, 47.

“Eu trabalho aqui (em uma loja do shopping). Aí ele foi lá para pintar uma porta, porque é pintor, e me conheceu. Ele pediu o número do telefone, aí botei na mão dele”, revela dona Val.

O primeiro encontro do casal, que se conheceu em 2024, aconteceu no terminal de ônibus. Val explica que os dois continuaram a se encontrar no local, até que “deu certo” e o relacionamento engatou.

Ao ser questionada sobre o que mais chamou a sua atenção no esposo, ela é categórica: tudo. A afirmação é recebida com uma expressão de surpresa, e Chiquinho parece envergonhado, brinca que “não sabia dessa” e declara que “os olhos” da amada são lindos.