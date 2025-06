Foto: o povo capa

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros da economia em 0,25 ponto percentual. Com isso, a Selic subiu de 14,75% para 15,0% ao ano. Foi a sétima elevação seguida, fazendo com que o indicador alcance o maior patamar desde julho de 2006, quando estava em 15,25% ao ano. Os detalhes e impactos da escalada da Selic foi destaque de manchete da edição de quinta-feira, 19, do O POVO.