Calderano vence irmãos franceses em sequência e é bicampeão na Eslovênia

Foto: Divulgação / WTT Hugo Calderano foi bicampeão consecutivo do Star Contender de Liubliana, na Eslovênia

Na reedição da final do ano passado, o mesatenista Hugo Calderano comemorou o aniversário de 29 anos com título sobre o jovem francês Félix Lebrun, de 18 anos. O brasileiro venceu por 4 a 2 e ficou com a taça do Star Contender de Liubliana (Eslovênia) pelo segundo ano consecutivo.

Antes de derrotar Félix, Calderano precisou de uma incrível virada para eliminar o irmão mais velho dele, Alexis Lebrun. O mesatenista de 21 anos abriu 2 a 0, mas o brasileiro acabou fechando em 3 a 2, com parciais 11-13, 11-13, 11-8, 11-8 e 11-6, em 45 minutos. Curiosamente, o carioca tinha estreado em jogo duro contra outro jovem mesatenista francês, Flavien Coton, de 17 anos.

A decisão em Liubliana, então, virou uma reedição da final de 2024 — vencido por Calderano — e disputa do bronze olímpico em Paris-2024 — que ficou com Félix. Apesar da diferença de idade, os dois têm um nível parelho, entre os melhores não chineses do circuito. O brasileiro é atualmente o terceiro melhor do mundo, só atrás de Lin Shindong e Wang Chuqin, enquanto o francês é o sétimo. Foi a partida de número sete entre eles, sendo a terceira vitória do mesatenista carioca.

Em um jogo em que o equilíbrio prevaleceu, Calderano fechou em 4 a 2, em 51 minutos. O primeiro game foi decidido em detalhes, com o brasileiro se impondo com agressividade e boa defesa em 12-10. Já o segundo foi o mais impressionante. Lebrun chegou a abrir 10 a 5, com cinco chances de fechar a parcial, mas o carioca conseguiu empatar em 10 a 10, e fechar em 15 a 13.

O roteiro do terceiro game foi parecido. Lebrun abriu vantagem, Calderano encostou, mas, desta vez, o francês venceu por 13 a 11. O jovem prodígio ganhou mais uma parcial na sequência, por 11 a 8, empatando a partida. Mas o brasileiro conquistou mais dois games em sequência, 11 a 9 e 11 a 6, e ficou com a taça pelo segundo ano consecutivo.

Calderano é vice nas duplas mistas, com Bruna Takahashi

Antes do título de simples, Calderano ficou sem a taça, mas conquistou um feito histórico ao lado de Bruna Takahashi. Melhor mesatenista masculino da história do Brasil, ele se juntou à melhor do feminino — e namorada dele — para ficar com o vice-campeonato em Liubliana.

Saindo do qualificatório, os dois — que jogam como dupla há menos de um ano — perderam a decisão por 3 a 0 para os principais favoritos do torneio, os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yu-bin, com parciais 12-10, 11-7 e 11-7.