Maria Bethânia anuncia turnê para celebrar 60 anos de carreira

Foto: Jorge Bispo/ Divulgação Maria Bethânia é tema de dcumentário com estreia em 1º de setembro

A cantora Maria Bethânia anunciou na segunda-feira, 23, que vai realizar uma turnê pelo Brasil a partir de setembro para comemorar os 60 anos de carreira.

A cantora já tem nove apresentações confirmadas no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador.

A venda de ingressos terá início no dia 3 de julho no site da Ticketmaster, às 10h. Haverá ainda uma pré-venda para clientes do cartão Elo, entre os dias 30 de junho e 1º de julho, no mesmo canal.

Maria Bethânia comemora 60 anos de carreira em 2025, já que o primeiro disco, que leva o seu nome, foi lançado em 1965. Foi no mesmo ano que Bethânia se mudou para o Rio, cidade onde começou sua carreira musical, substituindo a cantora Nara Leão no espetáculo Opinião.

A mais recente turnê de Maria Bethânia havia sido ao lado de seu irmão, Caetano Veloso. A turnê Caetano & Bethânia percorreu o Brasil entre agosto de 2024 e março de 2025.

PALCOS

Os shows de Maria Bethânia no Rio serão realizados no Vivo Rio, nos dias 6, 7, 13 e 14 de setembro. O preço dos ingressos vai de R$ 540 (inteira, setor 3) a R$ 980 (inteira, setor vip). Em São Paulo, os shows ocorrem no Tokio Marine Hall nos dias 4, 5, 11 e 12 de outubro; os valores dos ingressos vão de R$ 440 (inteira, cadeira alta) a R$ 980 (inteira, setor diamante).

Já em Salvador, na Bahia, Bethânia sobe ao palco da Concha Acústica Salvador no dia 15 de novembro. O ingresso mais barato, na plateia, custa R$ 480; o mais caro tem o valor de R$ 560 (Plateia - L2).