Foto: Mark Thompson/AFP MONTREAL, QUEBEC - 15 DE JUNHO: Andrea Kimi Antonelli, terceiro colocado, da Itália e da Mercedes AMG Petronas F1 Team, comemora no pódio durante o Grande Prêmio do Canadá de F1, no Circuito Gilles-Villeneuve, em 15 de junho de 2025, em Montreal, Quebec.

Um dos estreantes da Fórmula 1 nesta temporada, o jovem italiano Kimi Antonelli vai poder se concentrar totalmente em seu trabalho na Mercedes e nas corridas do Mundial deste ano. O motivo? Ele finalmente se formou no Ensino Médio, no fim de semana, encerrando o período em que precisava conciliar os estudos e as etapas da F-1. O piloto de apenas 18 anos fez o anúncio em suas redes sociais ontem, 23. (Agência Estado)