Bia Haddad bate americana em estreia e avança no WTA 500 de Bad Homburg

A tenista Bia Haddad estreou com vitória no WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha. A brasileira, atual número 21 no ranking WTA, superou a americana Ashlyn Krueger, 31ª colocada, na manhã desta terça-feira, 24, com parciais de 6/1 e 6/4.

Esta foi a segunda vitória de Bia contra Krueger no circuito. Elas já haviam se enfrentado no último mês, nas oitavas de final do WTA 500 de Estrasburgo.

A princípio, a paulistana estrearia contra Xinyu Wang, porém, a chinesa se retirou do torneio após chegar à final do WTA 500 de Berlim na semana anterior. Com isso, Krueger foi a escolhida para entrar na chave após ter vencido a russa Maria Timofeeva e perdido para a tcheca Kateřina Siniaková durante a qualificação.

Com o resultado, na próxima fase, Bia irá encarar a ucraniana Elina Svitolina — 14ª colocada no ranking da ATP — em sua segunda participação em Bad Homburg.

Ano passado, Bia caiu na segunda rodada, após ter vencido a alemã Tamara Korpatsch na estreia e perdido na fase seguinte para a russa Anna Blinkova.

A brasileira vive um momento positivo no circuito. Antes de estrear em Bad Homburg, ela conquistou o título em duplas, ao lado de Laura Siegemund, do Aberto de Nottingham.

Duelo contra elite

Quem também terá um confronto dificílimo será João Fonseca. Após vencer o belga Zizou Bergs por 2 a 1 - com parciais de 7/6, 6/0 e 6/3 - na manhã da última segunda-feira, 23, o tenista brasileiro irá enfrentar o americano Taylor Fritz, nesta quarta-feira, 25, pelo ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.

O estadunidense é o maior campeão da competição, com três títulos, conquistados em 2019, 2022 e 2024, e, atualmente, ocupa a 6ª posição no ranking da ATP. No entanto, um fato curioso liga os tenistas.

Com o triunfo sobre Bergs, o brasileiro de 18 anos conquistou sua primeira vitória na história da competição. Este feito lhe tornou o mais jovem tenista a ter vencido uma partida no torneio desde 2015, quando, na ocasião, Fritz obteve seu primeiro triunfo, ainda aos 17 anos.