Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 25-06-2025: Visita institucional da Cônsul Chinesa, Lan Heping, ao Jornal O Povo. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A cônsul-geral da China em Recife, Lan Heping, visitou a sede do Grupo O POVO. Ela foi recebida pelo presidente-executivo do O POVO, João Dummar Neto, diretores e demais jornalistas da Casa. No encontro, a cônsul apresentou projetos do país, comentou sobre a relação de parceria com o estado do Ceará e traçou perspectivas para a conjuntura socioeconômica.