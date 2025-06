Livro sobre o oceano

A escritora Roberta Bonfim lançou nesta quinta-feira, 26, no espaço cultural e restaurante Bruta Flor, o livro "Era uma vez... O oceano em mim". Escrito há mais de 20 anos, o livro só chegou agora ao público trazendo uma reflexão sobre a conexão do homem com a natureza. A obra tem ilustrações de Lourenço Vilar e design gráfico do Baião Studio, ambos valorizando a importância de respeitar a natureza enquanto o lugar em que habitamos. Tudo voltado para o público infantil, para quem o livro se dirige. O lançamento foi pensado com uma programação cultural especial, com oficina de pintura, apresentação musical e mesa de autógrafos.