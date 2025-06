Parada pela Diversidade Sexual do Ceará terá reforço de 30% na segurança

Foto: Denilson Araújo/SSPDS-CE PLANO operacional do evento foi apresentado ontem

A 24ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará será realizada neste domingo, 29, a partir das 13 horas, na avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Organizado pelo Grupo de Resistência Asa Branca (Grab), em conjunto com movimentos sociais e com o apoio da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado, o evento deve reunir cerca de 1 milhão de pessoas em uma celebração marcada por visibilidade, inclusão e segurança.

Nesta quinta-feira, 26, a presidenta do Grab, Dary Bezerra, apresentou, junto às autoridades, o plano operacional e os principais pontos da organização do evento. Reforço será de 30% na segurança.

“A parada é da Cidade”



Com o tema “Quem chora por nós? Visibilidade, orgulho e direito de envelhecer”, a edição de 2025 propõe reflexões sobre o envelhecimento da população LGBTQIA+ no Brasil, ressaltando a importância de garantir dignidade e qualidade de vida para essa comunidade.

A Parada é reconhecida como um dos maiores atos públicos do Estado e se consolidou como um espaço de reivindicação de direitos, combate à LGBTfobia e celebração da diversidade.

“Chegamos à 24ª edição da Parada consolidando um dos maiores eventos do Estado. O que me move são as questões que me atravessam enquanto pessoa LGBT+. Lutar contra estruturas como o racismo, machismo e LGBTfobia faz parte da minha trajetória”, destaca Dary Bezerra, presidenta do Grab e coordenadora do evento há sete anos.

Para Dary, a Parada já é parte da identidade da Cidade: “A Parada é da Cidade, é do Estado. A sociedade já entendeu sua importância, mesmo quem não é LGBT+. Ela movimenta a cidade, não só social e politicamente, mas também economicamente”.

Segurança terá reforço de até 30%

Segundo a Secretaria da Diversidade do Estado do Ceará, o investimento total no evento gira entre R$ 500 mil e R$ 700 mil.

“Apenas a Secretaria da Diversidade investe diretamente R$ 150 mil. Outros valores vêm da Prefeitura de Fortaleza e de demais órgãos públicos envolvidos. É um evento que movimenta a economia, gera renda, turismo e visibilidade para o estado”, afirma a secretária Mitchelle Meira.

Ela também destacou que o número de agentes de segurança será ampliado em quase 30%: “Isso é importantíssimo porque mostra o compromisso do Estado com a proteção dessa população”.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) elaborou um plano especial para garantir a tranquilidade dos participantes. Serão 472 agentes das Forças de Segurança do Ceará atuando no evento, incluindo policiais militares, civis, bombeiros, peritos forenses e equipes da Coordenadoria de Planejamento Operacional, Inteligência (Coin) e Ciopaer, com suporte de aeronave.

O maior reforço será da Polícia Militar do Ceará (PMCE), com incremento de 384 agentes ao longo do dia. O capitão Henrique, do setor de operações da PMCE, informou que o policiamento contará com patrulhamento a pé, motorizado, montado e inclusive com agentes infiltrados de inteligência. “Vamos tentar identificar possíveis criminosos para garantir a tranquilidade do evento”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros atuará com 11 militares, além dos guarda-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático. A Perícia Forense (Pefoce) enviará uma equipe de três servidores.

Mobilidade e trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) contará com 80 agentes e operadores de tráfego. A partir das 18 horas do sábado, 28, já haverá proibição de estacionamento na av. Beira-Mar entre as ruas Paula Barros e José Napoleão.

No domingo, a partir das 14 horas, haverá bloqueio viário entre a rua José Napoleão e a av. Rui Barbosa, com trios elétricos trafegando em contrafluxo (sentido Mucuripe–Dragão do Mar). A orientação é utilizar a av. Abolição como rota alternativa.

Transporte público e tarifa social

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) vai operar com 473 ônibus em cerca de 300 linhas. Haverá reforço com 17 veículos de reserva saindo dos terminais Papicu, Messejana, Parangaba, Siqueira e Antônio Bezerra. A operação especial ocorre das 13 horas até 1 horas da manhã de segunda-feira.

A partir de domingo, entra em vigor a tarifa social, com valores de R$ 3,90 para a tarifa inteira e R$ 1,50 para a meia. Segundo Miguel Guimarães, coordenador de planejamento da Etufor, “todos os ônibus terão câmeras de segurança e contarão com apoio da Guarda Municipal nos terminais e paradas.”

Serviços de saúde reforçam cuidados antes e durante a Parada



No sábado, 28, das 8 às 17 horas, será promovido o “Cuidando da Saúde com Orgulho”, no posto de saúde Antônio Cirico, ao lado do terminal da Lagoa. O evento oferecerá testagem rápida, aferição de pressão arterial e orientações médicas.

Durante a Parada, no domingo, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estará presente com ações de distribuição de preservativos, autotestes de HIV, gel lubrificante e material informativo sobre prevenção de ISTs/HIV/Aids. A ação será realizada das 15 às 19 horas.

Limpeza e ordenamento urbano terão operação reforçada

A limpeza urbana será feita por 60 garis em turnos, antes, durante e após o evento. A partir das 7h30min até 22 horas, as equipes atuarão para garantir a manutenção do espaço.

Estarão autorizados a trabalhar no evento 247 ambulantes regulares e 717 permissionários da Feira de Artesanato da Beira-Mar. A Agefis atuará com 21 agentes para coibir comércio irregular e garantir a organização do espaço público.

A Prefeitura de Fortaleza, por meio de seus órgãos, garante a presença em todas as frentes de atuação no evento. “A Parada é um dos maiores eventos do Estado. É cidadania, mas também impacto econômico e social”, reforça Narciso Júnior, coordenador especial da Diversidade Sexual do Município.

A expectativa é que a 24ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará consolide mais uma vez sua importância como um espaço de afirmação de direitos, visibilidade e acolhimento, sendo também um motor de desenvolvimento para a Cidade. (Colaborou Alice Barbosa)