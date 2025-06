Cidade de Deus é o único filme brasileiro na lista dos 100 melhores do século

Foto: Reprodução/Instagram O longa "Cidade de Deus" ocupa o 15° lugar e é o único brasileiro da seleção, liderada por "Parasita" e "Cidade dos Sonhos"

No último domingo, 22, o jornal americano The New York Times divulgou uma lista com os 100 melhores filmes do século.

Nesta, "Cidade de Deus" (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund, ocupa o 15° lugar, sendo o único longa brasileiro da seleção.

O veículo justifica a escolha pela "complexidade narrativa, estilo visual deslumbrante e elenco carismático" da obra.

"É uma meditação angustiante, porém poética, sobre a sobrevivência na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro", escreve o NYT.

A trama acompanha a trajetória de Buscapé, um jovem negro e pobre que cresce na favela Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante as décadas de 1960 a 1980.

Enquanto tenta escapar do destino comum à maioria dos garotos da comunidade — o envolvimento com o crime —, Buscapé desenvolve uma paixão pela fotografia, que se torna sua chance de sobreviver e contar a própria história.

Confira critérios para a lista dos cem melhores filmes do século

A lista é fruto de uma consulta com mais de 500 profissionais envolvidos na indústria cinematográfica — diretores, produtores, atores e mais — de diversos países.

O primeiro lugar da seleção do NYT é ocupado por "Parasita" (2019), de Bong Joon-ho. Ele é seguido por "Cidade dos Sonhos" (2001), de David Lynch, e "Sangue Negro" (2007), de Paul Thomas Anderson.

Confira a lista completa: