Em mais um dia de tranquilidade, o mercado financeiro seguiu o sentido contrário ao do exterior. O dólar voltou a cair e continuou abaixo de R$ 5,50, mesmo com o aumento das tensões comerciais entre EUA e Canadá. A bolsa de valores teve pequeno recuo e voltou a ficar abaixo dos 137 mil pontos. O dólar comercial encerrou ontem vendido a R$ 5,483, com queda de R$ 0,015 (0,28%). (Agência Brasil)