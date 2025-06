Foto: Reprodução O POVO Capa da edição de terça, 24 de junho de 2025

Na última terça-feira, 24, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Irã e Israel estavam dispostos a negociar a suspensão dos confrontos entre os dois países, após 12 dias de escalada da violência. Na noite do sábado, 21, os EUA tinham bombardeado uma usina subterrânea de enriquecimento de urânio e instalações militares no Irã, ação que foi classificada pelo Pentágono como a "devastação total" do programa nuclear iraniano.