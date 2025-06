24ª Parada da Diversidade Sexual do Ceará encanta estreantes

Foto: FÁBIO LIMA PARADA teve como temática o envelhecer da comunidade

A 24ª Parada da Diversidade Sexual do Ceará ocorreu neste domingo, 29, na avenida Beira-Mar, em Fortaleza. O evento contou com representantes da comunidade LGBTQIAPN , coletivos que apoiam a causa. Políticos também marcaram presença. Com o tema "Quem chora por nós: visibilidades, orgulho e direito de envelhecer", a Parada foi ao encontro dos outros eventos do tipo no País, que se voltaram às demandas das pessoas LGBT na terceira idade.

Apesar da temática, os jovens eram a maioria do público. No entanto, era comum encontrar pessoas com mais de 50 anos participando. Como "Paty Girl", 54, que foi "comemorar a diversidade" no evento. "Está tudo maravilhoso, pois estamos aqui na nossa diversidade e lutando pelos nossos direitos", comenta.

Quem acompanhou a Parada da Diversidade pela primeira vez no Ceará diz que o cenário da praia faz toda a diferença no clima da festa. A paraense Slitanna Lowrene veio com a mãe, irmã e o filho. Acostumada a participar da Parada em São Paulo, onde vivia, Lowrene compara os dois eventos. "Foi a primeira aqui no Ceará e estou achando bem bonito… É bem melhor na beira do mar, em um pôr do sol lindo."

Também é a primeira vez que o servidor público Miqueias Coelho participa do evento e reitera que achou tudo tranquilo e seguro, já que em vários pontos da orla os policiais faziam a segurança do evento. E o mais importante para ele foi o cenário de convivência entre casais héteros e homossexuais.

O percurso contou com quatro trios elétricos para animar a multidão que acompanhava ou assistia do calçadão. No trio de abertura se reuniram as autoridades e apresentadores. Foi dele que ecoaram os discursos e palavras de ordem sobre os direitos LGBTQIAPN no início do evento. A deputada federal Luizianne Lins foi ovacionada pelos presentes e discursou sobre as pautas da comunidade LGBT na Câmara e citou conquistas "apesar do movimento da extrema direita".

Já o segundo trio, organizado pela Secretaria da Diversidade, se tornou ponto de encontro do público da Parada. Por volta das 18 horas, quando iniciaram os shows, a multidão se aproximou, atraída pelas canções. Sucesso conhecidos pela comunidade como "I Will Survive" de Gloria Gaynor, e "Born This Way, da Lady Gaga, agitaram o público logo no começo. O repertório continuou com Katy Perry, Britney Spears, Pabllo Vittar, Anitta e Marina Sena.