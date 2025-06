BIS: Brasil cresce, mas Banco alerta para inflação

Segundo o Banco de Compensações Internacionais (BIS), o Brasil é uma exceção da América Latina em relação ao moderado desempenho econômico da região. O relatório, publicado ontem, 29, destaca a forte demanda interna do País. O progresso da inflação, contudo, chama atenção e obriga a autoridade monetária a subir os juros no País, alerta o 'banco central dos bancos centrais'.

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano ante o mesmo intervalo de 2024. Por outro lado, enquanto a inflação continuou se reduzindo no mundo, rumo às metas dos bancos centrais, o processo desacelerou em países como Brasil, Chile e Colômbia, ocasionados por fatores internos como forte demanda privada, ajustes em preços regulados e desvalorização das moedas domésticas. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aprovou novo aumento para 15% ao ano da taxa de juros. (Agência Estado)