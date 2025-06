Histórias diversas marcam etapa do Circuito das Estações

Foto: Divulgação / Circuito das Estações A etapa de inverno do Circuito das Estações ocorreu neste domingo, 29

O domingo, 29, amanheceu em Fortaleza com uma maré azul invadindo a orla da capital cearense. Mais de 5 mil corredores participaram da etapa de inverno do Circuito das Estações 2025, com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, com largada e chegada na Beira-Mar.

Entre tantas histórias, está a da estudante de Direito Beatriz Braga, que participou no dia do próprio aniversário. "Correr 15 km no dia do meu aniversário foi, inicialmente, desafiador. E, no decorrer da corrida, foi se construindo uma autoconfiança em meio a todo esse medo desse desafio. E aí, no final, a realização de um sonho, com certeza. Essa superação desse desafio."

O velho ditado "filho de peixe, peixinho é" se encaixa na história de Kellianne Braga e seu filho Pedro, de 12 anos. A mãe fez questão de levar o menino para conhecer o universo das corridas de rua. "O esporte abre portas. Além de você ter comprometimento e dedicação. Ele já faz outros esportes e aí eu trouxe ele para corrida para incentivar e focar mais", relatou a mãe, orgulhosa. Pedro, por sua vez, se divertiu — mesmo sem acompanhar o ritmo da mãe. "Foi massa, mas não corri com ela, deixei ela para trás (risos)".

Já o engenheiro de segurança do trabalho Rafael Freitas da Silva viu na corrida uma salvação. "Quando eu fui pai, tinha 120 quilos. Uma vez estava brincando com minha filha, passei mal e fui diagnosticado com um começo de infarto. Foi onde deu o start para mudar de vida", relembrou. Após optar pela cirurgia bariátrica, adotou a corrida como aliada. Agora, sua maior meta é a tradicional São Silvestre, que ocorre todo 31 de dezembro em São Paulo. "Ano passado eu disse: 'ano que vem, vou estar lá'. Já está tudo comprado. Desde janeiro comecei um treino para poder correr bem. Serão 15 quilômetros", finalizou.