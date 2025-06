Papa lança campanha para arrecadar recursos para a Igreja

Foto: DIVULGAÇÃO/VATICANO NEWS Papa Leão XIV durante a homilia (@Vatican Media)

O Papa Leão XIV lançou neste domingo, 29, nova campanha de arrecadação de recursos para suprir o déficit estimado em 50 milhões de euros que o Vaticano acumula. O anúncio foi feito durante início da celebração da festa de São Pedro e Paulo, data tradicionalmente utilizada para solicitar contribuições dos fiéis. A ocasião foi celebrada na Basílica de São Pedro, momento no qual o pontífice agradeceu as doações dos fiéis para o Pence de Pedro, um fundo que custeia as operações do governo central da Igreja Católica. Conforme o líder religioso, ação representava "sinal de união" com seu jovem pontificado.

O Vaticano apresentou uma campanha de arrecadação de fundos mais atualizada em comparação aos anos anteriores. Desta vez, as peças são compostas por vídeo promocional, pôster, QR Code e site para doações via cartão de crédito, PayPal, transferência bancária ou envio por correio. Em 2024, a reserva financeira acumulou 75,4 milhões de euros de despesas. (Camila Maia/especial para O POVO)