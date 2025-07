O POVO visita a sede da Enel Ceará

Foto: Joao Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 30.06.2025 - Visita da presidente Luciana Dummar à empresa Enel (João Filho Tavares O Povo)

A presidente institucional e publisher e o presidente-executivo do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar e João Dummar Neto, visitaram a sede da Enel Ceará e foram recebidos pelo presidente, José Nunes de Almeida Neto.

Na ocasião, eles anunciaram o curso "Literatura de Cordel: Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro", que será realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), com patrocínio da Enel. Com duração de 4 meses, terá 160h/a e certificação pela Universidade Federal do Ceará (UFC). As inscrições, gratuitas, serão abertas em breve.

Junto de outros jornalistas e diretores do O POVO, os presidentes visitaram o Centro de Operações da companhia, que é usado para monitorar, em tempo real, cargas, linhas, subestações e gerenciar as ocorrências com precisão.