Antecipação do 13º salário vai gerar impacto de R$ 3,3 bi no Ceará

Foto: Samuel Setubal O pagamento da primeira parcela do 13º salário deve movimentar o comércio

A antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos do Ceará e de Fortaleza, somada a folha regular, deve gerar um impacto de mais de R$ 3,3 bilhões na economia do Estado apenas em julho.

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta terça-feira, 1º, por meio das suas redes sociais, que o pagamento já foi realizado.

"Já está na conta a primeira parcela do 13º salário dos 180 mil servidores públicos estaduais, ativos, inativos e pensionistas [...] Essa medida movimenta o comércio e aquece o mercado local. É dinheiro circulando, gerando empregos e oportunidades para todas e todos", afirmou na publicação.

Vale lembrar que, conforme anunciado pelo O POVO anteriormente, a Prefeitura de Fortaleza também realizará o pagamento nesta data. Neste caso, são mais de 53 mil servidores e o impacto é estimado em R$ 1,3 bilhão, considerando a soma dos salários de maio e de junho.

