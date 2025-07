BYD apresenta primeiros carros feitos no Brasil e inicia pré-produção na fábrica de Camaçari (BA)

Foto: Luciano Cesário/O POVO Apresentação dos dois primeiros carros que serão produzidos na nova fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia. Na foto, o BYD Song Plus e BYD Dolphin Mini

A BYD apresentou nesta terça-feira, 1º, as duas primeiras unidades do compacto Dolphin Mini e do híbrido Song Plus produzidos no Brasil, na fábrica de Camaçari (BA). Os carros foram desenvolvidos de forma experimental e a produção em série dos dois modelos está prevista para iniciar nas próximas semanas, segundo informou a montadora.

Embora ainda não tenha sido inaugurado oficialmente, o polo automotivo já iniciou a pré-produção do Dolphin Mini e do Song Plus no primeiro galpão já em funcionamento. Até o fim do ano, a chinesa estima fabricar cerca de 50 mil carros no País. A meta é produzir 600 mil veículos anualmente quando a planta estiver com 100% da capacidade de operação.

Processo de produção do BYD Dolphin Mini na nova fábrica da BYD em Camaçari (BA) Crédito: Luciano Cesário/O POVO

O POVO teve acesso ao complexo industrial da montadora, localizado na região metropolitana de Salvador, a 51 km de Salvador, e conheceu parte da estrutura responsável pelas linhas de montagem já ativas.

O polo ainda tem vários canteiros de obras com acesso bloqueado por faixas e tapumes, indicando que muito ainda precisa ser feito. A BYD projeta a conclusão do projeto ao longo de 2026.

Até o momento, a fábrica recebeu investimento de R$ 1,4 bilhão, segundo revelou o vice-presidente sênior da marca no Brasil, Alexandre Baldy. O complexo deve receber aporte total de R$ 5,5 bilhões.

De acordo com o executivo, mais de 800 trabalhadores estão atuando no galpão que já está em atividade e mais três mil empregos diretos serão criados nos próximos meses em diversas áreas, como engenharia, logística, tecnologia da informação, etc.

"Esse complexo vai transformar a indústria automotiva no Brasil e no mundo e seu potencial impacta o presente e o futuro do setor automobilístico", discursou o executivo diante de uma platéia formada por autoridades e colaboradores da fábrica. Na ocasião, Baldy também anunciou parceria da BYD com mais de 160 fornecedores locais para equipar as linhas de montagem.

Parte de produção dos carros na nova fábrica da BYD em Camaçari (BA) Crédito: Luciano Cesário/O POVO Exterior dos galpões da nova fábrica da BYD em Camaçari (BA) Crédito: Luciano Cesário/O POVO

Maior complexo fabril de veículos elétricos da América do Sul



O complexo da BYD está instalado no mesmo local onde funcionou a fábrica da Ford no Brasil, que encerrou as atividades em janeiro de 2021. A chinesa pagou R$ 300 milhões ao Governo da Bahia pelo terreno e instalações industriais. Após o acordo, iniciou as obras de ampliação e modernização da estrutura em março de 2024.

Com mais de 4,6 milhões de metros quadrados — o equivalente a 600 campos de futebol, a planta da BYD no Brasil é o maior complexo industrial de veículos elétricos da América do Sul e a maior fábrica da chinesa fora da Ásia.

A vice-presidente global da marca, Setella Li, destacou que o polo brasileiro vai receber grandes investimentos em pesquisa, tecnologia e inovação. "Estamos dedicados a fazer do Estado da Bahia do Vale do Silício da América do Sul". A executiva projeta que o polo brasileiro será estratégico para impulsionar o crescimento mundial da marca, que em 2024 consolidou-se como líder no segmento elétrico, com participação de 21% no mercado global.

Regime operacional



Nesta primeira fase de operação, com apenas um galpão em funcionamento, a fábrica vai operar no sistema SKD sigla inglês para Semi Knocked-Down (semidesmontado). Neste modelo, os carros chegarão da China parcialmente montados e serão finalizados no Brasil.

Com a expansão da planta, as linhas de montagem irão evoluir gradualmente para produção nacional completa — incluindo estampagem, soldagem, pintura e aumento do conteúdo local. A BYD, no entanto, ainda estipula prazo para a conclusão dos próximos galpões.

Além da fabricação de elétricos e híbridos no Brasil, também está nos planos da chinesa o desenvolvimento de um motor híbrido flex, o 1.5 DM-i, projetado e construído numa cooperação entre cientistas chineses e brasileiros.

Impasse sobre o imposto de importação

A apresentação dos primeiros BYDs produzidos no Brasil ocorreu no mesmo dia em que o governo brasileiro elevou a alíquota do Imposto de Importação de 18% a 25% para carros totalmente elétricos e de 20% a 28% para os híbridos plug-in.

A BYD formalizou pedido ao governo para reduzir o imposto a 10% para os semidesmontados durante 12 meses, sob risco de forte impacto nos planos de expansão da planta no Brasil. Alexandre Baldy diz ter recebido garantia de que a solicitação será atendida.

Do lado oposto, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) é uma das maiores defensoras da volta do imposto e argumenta que a medida garante mais competitividade na indústria automobilística nacional e evita a perda de empregos.

Para Baldy, os investimentos da BYD no Brasil justificam um regime diferenciado de tributação. O executivo criticou setores do mercado que lutam pelo aumento da alíquota. “A velha indústria não está inquieta à toa, porque não é só para montagem de carros, é produção nacional e geração de tecnologia aqui no Brasil”.



Crescimento no mercado brasileiro



O início da operação da planta BYD no Brasil ocorre no melhor momento da montadora no mercado nacional desde que começou a vender carros de passeio no Brasil, em 2022. No ano passado, a marca emplacou 77 mil veículos no País, crescimento de 327% em relação ao ano anterior.

Em maio deste ano, a chinesa alcançou outro feito importante ao ultrapassar a Toyota nas vendas de varejo, ficando em quarto lugar no ranking geral, com 9 mil unidades comercializadas, ante 8,6 mil da concorrente japonesa.



*O jornalista viajou à Bahia a convite da BYD Brasil