Nova presidente assume Câmara Brasil-Portugal no Ceará

Foto: JoaoFilho Tavares NOVA PRESIDENTE DA CÂMARA BRASIL-PORTUGAL NO CEARÁ

Tomou posse, em cerimônia realizada ontem, 2, a nova Diretoria da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. A advogada Patrícia Bezerra Campos assumiu como presidente para o biênio 2025-2027. É a primeira vez, na história da instituição, que uma mulher estará à frente da Presidência. A solenidade teve a presença de autoridades brasileiras e portuguesas no Estado, empresários e membros da sociedade civil. Participaram do O POVO a assessora de Comunicação, Daniela Nogueira, e o diretor de Negócios, Alexandre Medina.