CNU 2025: inscrições com salários de até R$ 16,4 mil começam nesta quarta, 2

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estará com inscrições abertas a partir das 10h desta quarta-feira, 2. Ao todo, são 3.642 vagas distribuídas em 32 órgãos públicos.

Veja mais abaixo como se inscrever e os cargos disponíveis.

Destas, 2.480 são imediatas e 1.172 para provimento a curto prazo. Os salários variam entre R$ 4.063,46 e R$ 16.413,35. Este último é para funções específicas dentro da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O processo segue disponível até o dia 20 de julho, com a Fundação Getulio Vargas (FGV) como a banca examinadora responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição custa R$ 70.

A distribuição regional contempla todas as regiões do País, com 135 oportunidades destinadas à região Norte, 165 ao Nordeste, 814 ao Sudeste, 54 ao Sul e 4 ao Centro-Oeste. No caso do Distrito Federal, são mais de 2 mil. Outras 391 serão alocadas de forma flexível.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal. O objetivo é garantir a acessibilidade e reduzir custos para os candidatos.

Para os habilitados, será aplicada prova discursiva no dia 7 de dezembro. A primeira lista de classificados deve ser divulgada no dia 30 de janeiro de 2026.

Confira AQUI o edital completo.

Blocos temáticos

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos organizados por áreas de atuação semelhantes. O modelo, já adotado na edição anterior do concurso, permite que os candidatos concorram a diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com uma única inscrição. São eles:

Bloco 1: Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social

Bloco 2: Cultura e Educação

Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia

Bloco 4: Engenharias e Arquitetura

Bloco 5: Administração

Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico

Bloco 7: Justiça e Defesa

Bloco 8: Intermediário – Saúde

Bloco 9: Intermediário – Regulação

No momento em que fizer sua inscrição, o participante poderá definir a lista de preferência, de acordo com interesses profissionais, formação acadêmica e experiência.

Entre as novidades anunciadas pelo governo, estão as destinações de cotas. As vagas estão assim divididas: 65% para ampla concorrência, 25% para pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência

Como se inscrever?

Os interessados em participar devem realizar sua inscrição no site da banca organizadora, a FGV, entre os dias 2 e 20 de julho.

Caso integre os requisitos para isenção da taxa, será possível solicitar a gratuidade da participação no período até 8 de julho. Confira:

Ter inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)

Ser ou ter sido bolsista do Programa Universidade para Todos (ProUni)

Ser ou ter sido financiado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

Ser doador de medula óssea em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde

Cronograma do CNU 2025

Inscrições: de 2 a 20/7/2025

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 2 a 8/7/2025

Prova objetiva: 5/10/25, das 13h às 18h

Convocação para prova discursiva: 12/11/25

Convocação - confirmação de cotas e PcD: 12/11/25

Envio de títulos: 13 a 19/11/25

Procedimentos de confirmação de cotas: 8/12 a 17/12/25

Prova discursiva para habilitados na 1ª fase: 7/12/25

Previsão de divulgação da primeira lista de classificação: 30/1/2026

Igualdade de gênero e mais cotas



Uma das novidades da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conforme anunciou o governo federal, é que o número de mulheres que serão chamadas para a segunda etapa será igual ao de homens.

A decisão vale tanto nas categorias em livre concorrência como nas de cotas. Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, foi levado em conta que, no último certame, embora as mulheres tenham sido maioria entre todas as pessoas inscritas (56,2%), elas foram minoria na segunda fase em sete dos oito blocos (as áreas dos concursos).

A segunda etapa do concurso convoca um número de candidatos correspondente a nove vezes o número de vagas previstas. Além disso, seguirá com as regras da nova lei de cotas, com ampliação:

25% das vagas para pessoas negras

3% para indígenas

2% para quilombolas

5% para pessoas com deficiência (PcD)

Confira alguns dos cargos disponíveis

Analista de Administração

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica

Analista do Seguro Social

Analista em Ciência e Tecnologia

Analista I

Analista Técnico de Justiça e Defesa

Arquiteto

Assistente Social

Biólogo

Contador

Enfermeiro

Engenheiro

Engenheiro de Tecnologia Militar

Especialista em Atividades Hospitalares

Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural

Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual

Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural

Estatístico

Farmacêutico

Farmacêutico Bioquímico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico

Nutricionista

Pesquisador

Profissional Técnico Superior

Psicólogo

Técnico Classe A-I

Técnico de Enfermagem

Técnico em Assuntos Educacionais

Técnico em Atividades de Mineração

Técnico em Atividades Médico-Hospitalares

Técnico em Comunicação Social

Técnico em Documentação

Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica

Técnico em Regulação de Aviação Civil

Técnico em Regulação de Saúde Suplementar

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres

Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária

Tecnologista

Terapeuta Ocupacional

