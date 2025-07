Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 02.07.2025 - Visita do reitor da Urca Carlos Cleber a Presidente do OPOVO Luciana Dummar (João Filho Tavares O Povo)

O reitor e a vice-reitora da Universidade Regional do Cariri (Urca), professores Carlos Kleber e Socorro Vieira, visitaram a sede do Grupo de Comunicação O POVO. Eles foram recebidos pela presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, e por diretores e jornalistas da empresa. Durante o encontro, eles anunciaram as mais recentes notícias da instituição e conversaram sobre os investimentos na Universidade e a perspectiva de abertura de cursos e concursos.