CasaCor Ceará 2025 homenageia obra do Mestre Espedito Seleiro

Nesta quinta-feira, 3, profissionais e organizadores da CasaCor Ceará se reuniram na Pinacoteca do Ceará para anunciar detalhes da edição deste ano. Com o tema “Semear Sonhos”, o projeto acontece entre os dias 2 de outubro e 16 de novembro e homenageia o mestre da cultura cearense Espedito Seleiro.

“Todas as vezes que a gente faz esse projeto eu fico emocionada, nervosa. Todos os anos queremos surpreender, fazer com que as pessoas se emocionem quando adentrar o imóvel. E isso depende de vocês (arquitetos e designers). Eu e minha família somos como os maestros, vocês são os músicos”, discursou Neuma Figueirêdo, diretora da CasaCor Ceará.

Em 2025, o projeto será montado no mesmo imóvel que foi realizado em 2023, na rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles. Serão, até a data desta divulgação, 33 ambientes inéditos criados por arquitetos e designers que valorizam a cultura e o artesanato do Ceará.

CasaCor 2025: Semear Sonhos

O evento discutiu o tema selecionado, “Semear Sonhos”, sob a perspectiva da bioarquitetura, sustentabilidade e novas formas de ocupar o mundo de maneira consciente. Desse modo, surgiu a escolha de homenagear o "Mestre do Couro", o cearense Espedito Seleiro, que deve estar presente ainda mais nos ambientes montados este ano.

Germana Mourão, coordenadora de Desenvolvimento do Artesanato Cearense (Ceart), se emocionou ao descobrir junto aos profissionais da CasaCor a homenagem deste ano. “O Espedito é realmente uma referência internacional, é muito valorizado fora do Estado e do Brasil. Não é só uma sandalinha, uma malinha. Ele é um artista para além de tudo isso”, comemora.

“O artesanato está de portas abertas para os designers e arquitetos. O trabalho de vocês é uma política pública muito rica porque gera renda para diversas pessoas desse Estado. É muito importante dar visibilidade aos nossos artesãos”, complementa a coordenadora, que destaca a influência que a CasaCor tem na encomenda de obras para a renda de pequenos e grandes artesãos do Estado.

CasaCor 2025: nomes confirmados

Até o momento, são 32 profissionais confirmados nos ambientes da CasaCor Ceará 2025:



Amanda Rodrigues



Ana Virginia Furlani



Brenda Rolim



Carolina Andrade e Thayane Oliveira



Claryanne Aguiar



Diego Studart



Érico Monteiro



Fabricio Pereira e Roberta Pereira



Gabriela Picanço



Gustavo Augusto



Jessica Aguiar



Joana Rezende



Juliana Dias



Kel Oliveira



Laura Rios e Liana Feingold



Lucas Góes



Marcelo Franco e Suelle Macedo



Milena Holanda



Narcelio Grud



Ney Filho



Paloma Estrela



Paulo Henrique



Raquel Sampaio



Rene Parente



Roberto Pamplona Jr



Stephanie Ribeiro



Ticiana Sanford



Victo Alves Braga

