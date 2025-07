Encontros com Milei e Kirchner

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu ontem, 3, agendas na Argentina. Encontro do Mercosul expôs ainda mais as divergências entre o petista e presidente aregentino Javier Milei. De um lado, o líder argentino criticou a atuação do bloco, do outro, Lula comentou dos planos de ampliar parcerias. Lula assumiu o comando do bloco econômico por 6 meses. O encontro frio entre os dois contrastou com os registros de Lula ao lado da ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que, após condenação de 6 anos por corrupção, cumpre prisão domiciliar. O presidente brasileiro pediu, em suas redes sociais, que a argentina "continue lutando por justiça".