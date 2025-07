Morre Michael Madsen, ator de ‘Kill Bill’ e parceiro de Tarantino

Foto: Hugo Santarém / Reprodução Aos 67 anos, Michael Madsen morreu após uma parada cardíaca. O ator ficou conhecido por colaborar com Tarantino em "Cães de Aluguel" e "Kill Bill"

O ator Michael Madsen, conhecido por “Cães de Aluguel" e “Kill Bill", foi encontrado morto em sua casa nesta quinta-feira, 3, aos 67 anos.

Residente em Malibu, na Califórnia, nos EUA, Madsen foi declarado morto pelas autoridades locais por volta das 8h25min.

Segundo a polícia da Califórnia, a causa da morte foi uma parada cardíaca, sendo descartadas suspeitas de crime nas investigações.

"Nos últimos dois anos, Michael Madsen tem feito um trabalho incrível com filmes independentes, incluindo os próximos filmes 'Resurrection Road', 'Concessions' e 'Cookbook for Southern Housewives', e estava realmente ansioso por este próximo capítulo em sua vida", disseram os representantes do ator ao site TMZ.

Ainda de acordo com os representantes, Michael Madsen se preparava para lançar o livro "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems".

Relembre a carreira de Michael Madsen, grande parceiro de Tarantino

Em uma carreira de mais de 40 anos, Madsen acumulou dezenas de personagens no cinema.

Ele era conhecido por suas parcerias com o diretor Tarantino, que o escalou como um ladrão psicótico em "Cães de Aluguel" (1992) e um assassino de aluguel nos dois volumes de "Kill Bill".

Além desses filmes, Michael também participou de "Thelma & Louise" (1991), "Os Oito Odiados" (2015) e do recente "Era Uma Vez em... Hollywood" (2019).

Após três casamentos, Madsen deixa seis filhos, incluindo o também ator Christian Madsen.