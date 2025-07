Oito clínicas de estética são vistoriadas em Fortaleza e todas apresentam irregularidades

Foto: Reprodução/Ministério da Saúde Clínicas de estética em Fortaleza são autuadas por uso de produtos vencidos e materiais irregulares

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em parceria com as vigilâncias sanitárias estadual e municipal, deu início à segunda fase da operação Estética com Segurança. Em Fortaleza, oito clínicas de estética foram inspecionadas entre os dias 1º e 2 de julho e todas apresentaram irregularidades sanitárias.

Duas clínicas foram parcialmente interditadas e não poderão funcionar até a correção das irregularidades. De acordo com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), que também participou da operação, em uma das clínicas havia oferta serviço de plasmaferese, um tipo de hemoterapia em que o sangue do paciente é retirado e tem seus componentes segregados por uma máquina, sendo reinjetado posteriormente.

O procedimento, de acordo com a Anvisa, ainda não está regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e envolve alto risco em sua condução, não sendo compatível com o ambiente de uma clínica de estética.

Ainda conforme a Agefis, outra clínica mantinha em sua estrutura um consultório odontológico funcionando sem autoclave, aparelho que utiliza vapor de água sob pressão para esterilizar instrumentos usados em procedimentos.

Entre as infrações constatadas estão também o uso de medicamentos vencidos, produtos sem registro sanitário, amostras grátis fora da validade e equipamentos utilizados sem regularização junto à Anvisa.

Os fiscais identificaram ainda o uso de cosméticos injetáveis, vedados pela legislação vigente, entre outras irregularidades na operacionalização dos procedimentos clínicos.

Agefis informou que dois locais não possuíam alvará de funcionamento ou mantinham o documento vencido; quatro clínicas apresentaram irregularidades na licença sanitária; enquanto três não possuíam Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).

As clínicas autuadas deverão responder a processos administrativos, que podem resultar em penalidades como multas. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados, já que o processo ainda está em fase de apuração e as empresas têm direito à defesa.

Operação nacional visa coibir riscos à saúde

Fortaleza integra a lista de capitais que estão recebendo as ações de fiscalização da Anvisa nesta segunda fase da operação Estética com Segurança, que também acontece no Distrito Federal, Amazonas, Piauí e São Paulo.

Ao todo, 77 fiscais dos níveis federal, estadual e municipal participam das inspeções, que também envolvem farmácias de manipulação e distribuidoras de produtos médicos e cosméticos.

Segundo a Anvisa, os locais foram escolhidos com base em denúncias da população e evidências coletadas na primeira fase da operação, realizada em fevereiro deste ano. Em todo o Brasil, o objetivo da força-tarefa é verificar a regularidade de produtos e procedimentos, além das condições sanitárias dos estabelecimentos, buscando corrigir falhas e prevenir danos à saúde da população.

Anvisa alerta para cuidados na escolha do serviço estético

A Anvisa reforça que procedimentos estéticos mal executados ou com produtos irregulares podem causar infecções, reações alérgicas graves e até a transmissão de doenças. Por isso, recomenda aos consumidores atenção redobrada na hora de escolher onde realizar o procedimento.

Entre as orientações estão:



- Verificar se o estabelecimento possui licença sanitária válida;

- Confirmar se o profissional está habilitado junto ao conselho de classe;

- Exigir informações claras sobre os produtos utilizados, incluindo embalagem e rótulo;

- Evitar confiar cegamente em indicações feitas por influenciadores digitais, que segundo a Anvisa, muitas vezes não têm conhecimento técnico e podem promover práticas não autorizadas.

A campanha Estética com Segurança faz parte das ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), coordenado pela Anvisa, para aumentar a conscientização da população sobre os riscos de procedimentos estéticos realizados em locais sem a devida regularização sanitária.