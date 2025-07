Acidente mata 6 pessoas da mesma família em Tamboril

Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros Acidente em Tamboril deixa seis mortos na noite de sexta-feira, incluindo duas crianças e uma gestante

Seis pessoas da mesma família morreram em acidente de trânsito na noite de sexta-feira, 4, por volta das 22h30, na CE-187, no trecho próximo ao distrito de Sucesso, no município de Tamboril, distante 286 km de Fortaleza. Um caminhão que transportava frangos colidiu contra um veículo de passeio que trafegava no sentido Tamboril-Sucesso. Todas as vítimas do acidente estavam no carro.

A colisão ocorreu próximo de uma rotatória que liga as cidades de Nova Russas e Tamboril. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o caminhão Volkswagen, de cor branca e placas de Tianguá, colidiu com o veículo GM Corsa Sedan. O condutor permaneceu no local após o acidente. Ele prestou declarações na delegacia da região e, segundo os bombeiros, não se feriu.

As seis vítimas ficaram presas às ferragens e morreram ainda no local. Elas foram identificadas como: Raimundo Nonato de Oliveira, de 55 anos, condutor; Sílvia Helena de Sousa Patrício, de 59 anos, esposa de Raimundo; Maria da Penha Souza Patrício, de 38 anos, filha de Sílvia; Wallace Rian Pereira de Oliveira, de 5 anos, neto do casal; Carla Enyd Alves Araújo, de 27 anos, que estava grávida e era nora do casal; Luis Miguel Alves Araújo, de 1 ano, filho de Carla.

Investigações apuram as circunstâncias da colisão e eventuais responsabilidades

Autoridades lamentam tragédia A prefeita de Crateús, cidade vizinha a Tamboril, Janaína Farias (PT), anunciou o cancelamento da festa de comemoração pelos 191 anos do município, que aconteceria no sábado, 5 de julho, em respeito às famílias enlutadas.

Em publicação nas redes sociais, a prefeita divulgou uma nota de pesar com os nomes das vítimas e declarou solidariedade aos parentes.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também se manifestou publicamente. Em postagem em suas redes sociais, declarou ter recebido "com profunda tristeza" a notícia da tragédia e mencionou entre as vítimas uma mulher grávida. Ele prestou condolências aos familiares e amigos das pessoas falecidas. (Wilnan Custódio)