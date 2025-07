IOF: a batalha de Lula e Congresso

Foto: o povo capa

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu enfrentar o Congresso Nacional e com isso incluiu o terceiro poder no confronto. A Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou na última terça-feira, 1º, ação declaratória de constitucionalidade (ADC) no Supremo Tribunal Federal (STF), na tentativa de reverter a derrubada do decreto elaborado pelo Governo Federal que aumenta alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O assunto foi a manchete do O POVO de quarta-feira, 2, e ganhou desdobramentos ao longo da semana.