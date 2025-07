Um brasileiro intruso no domínio europeu

Foto: Lucas Merçon/FLUMINENSE F.C. Fluminense contou com a estrela de Hércules, ex-Fortaleza, nos dois duelos do mata-mata .

futebol Desde que a Fifa criou a Copa do Mundo de Clubes, a lógica já indicava que haveria um domínio das potências europeias pela diferença técnica e financeira em relação aos adversários. Há um mês, antes da bola rolar, imaginar a presença de um dos quatro clubes brasileiros no mata-mata já seria motivo para comemoração.

O quarteto conseguiu passar da fase de grupos. O Flamengo deu azar de pegar o Bayern de Munique e caiu logo nas oitavas, a exemplo do Botafogo, que fez duelo brasileiro contra o Palmeiras. O Verdão acabou eliminado pelo Chelsea na etapa seguinte. E restou o Fluminense, talvez aquele que carregasse menos expectativas de sucesso na competição.

O Tricolor das Laranjeiras despachou a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions League, e o bilionário Al-Hilal, ex-clube de Neymar. Dono do menor orçamento entre os brasileiros no Mundial, o Flu contou com a estrela de Hércules, ex-Fortaleza, nos dois duelos do mata-mata. O volante nascido no interior do Piauí mostrou estrela para fazer gols nos dois jogos e colocar os cariocas na semifinal.

Chelsea, PSG e Real Madrid também garantiram presença entre as quatro melhores equipes do planeta. Três europeus e um intruso brasileiro a 180 minutos da taça da Copa do Mundo de Clubes. Uma final antecipada entre espanhóis e franceses de um lado, e um jogo parelho para o Fluminense diante dos ingleses. Os 12 trabalhos de Hércules podem se tornar apenas um: ser decisivo outra vez.