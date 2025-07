Enchentes no Texas deixam mais de 100 mortos, dizem autoridades

Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP TOPSHOT - Uma equipe de busca e resgate procura pessoas ao longo do Rio Guadalupe, perto de um prédio danificado no Acampamento Mystic em Hunt, Texas, em 7 de julho de 2025, após uma grave enchente repentina que ocorreu durante o feriado de 4 de julho. Equipes de resgate no Texas continuam correndo contra o tempo para encontrar dezenas de pessoas desaparecidas, incluindo crianças, arrastadas pelas enchentes repentinas que mataram mais de 80 pessoas, com meteorologistas alertando para novos dilúvios. Em uma demonstração aterrorizante do poder da natureza, as águas do Rio Guadalupe, carregadas pela chuva, atingiram as copas das árvores e os telhados das cabanas no Acampamento Mystic enquanto as meninas dormiam na sexta-feira, 4 de julho, levando algumas delas embora e deixando um cenário de devastação. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Mais de 100 pessoas morreram nas catastróficas enchentes do fim de semana no Texas, no sul dos Estados Unidos, informaram nesta segunda-feira (7) as autoridades locais.

O xerife do condado de Kerr, o mais afetado, divulgou um novo balanço de 84 mortos, entre eles 28 crianças. A esse número somam-se ao menos 17 mortes registradas em regiões vizinhas.

Grupos de socorristas trabalhavam, nesta segunda-feira, 7, nas buscas por dezenas de desaparecidos nas cheias que provocaram a morte de pelo menos 100 pessoas no Texas, no sul dos Estados Unidos, inclusive 27 meninas e guias de um acampamento de verão.

O país ficou abalado com a tragédia ocorrida no fim de semana prolongado do feriado de 4 de julho, uma das piores registradas neste estado.

Enquanto isso, meteorologistas alertaram que tempestades elétricas poderiam causar novas inundações em terrenos encharcados.

Um acampamento de um grupo cristão instalado às margens do rio Guadalupe, no condado de Kerr, o mais afetado, foi destruído.

"O Camp Mystic está de luto pela perda de 27 campistas e guias após as inundações catastróficas no rio Guadalupe", declarou a organização em um comunicado.

"Estamos destroçados, juntamente com nossas famílias que estão sofrendo esta tragédia inimaginável", acrescentou.

Nesta segunda-feira, a Casa Branca estimou em 91 o número de mortos nas inundações, enquanto o senador texano Ted Cruz declarou à imprensa que o balanço de vítimas seguia aumentando.

"O Texas está de luto neste momento; a dor, a comoção com o ocorrido nestes últimos dias destruiu o coração do nosso estado", disse. "As meninas que se perderam em Camp Mystic são o pesadelo de qualquer pai", acrescentou.

Os acampamentos são uma tradição durante as longas férias de verão nos Estados Unidos, na qual as crianças geralmente acampam em florestas, parques e outras áreas rurais.

São uma oportunidade de fazer "amigos para a vida toda e, de repente, tudo se transforma em tragédia", lamentou Cruz.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja visitar o Texas na sexta-feira, informou a Casa Branca, enquanto criticava duramente aqueles que afirmam que seus cortes às agências meteorológicas enfraqueceram os sistemas de alerta.

"Culpar o presidente Trump por estas inundações é uma mentira depravada e não ajuda em nada nestes tempos de luto nacional", declarou, nesta segunda, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Leavitt indicou que o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), que, segundo o The New York Times, tinha várias tarefas-chave no Texas sem cobertura antes das inundações, emitiu "previsões e alertas oportunos e precisos".

Trump descreveu as inundações repentinas como uma "catástrofe não vista em 100 anos", que "ninguém esperava".



- Buscas tristes -

O presidente americano, que anteriormente havia dito que a ajuda em caso de desastre deveria ser gerenciada em nível estadual, assinou no domingo uma declaração de catástrofe grave, que permite liberar recursos federais para o Texas.

Helicópteros e barcos participavam das buscas por pessoas desaparecidas.

Cerca de 750 pessoas estavam alojadas no Camp Mystic no momento das cheias.

As águas do rio Guadalupe, transbordadas pelas chuvas, alcançaram as copas das árvores e os tetos das cabanas do local, onde as meninas dormiam na noite de sexta-feira, arrastando algumas delas e deixando um cenário de devastação.

Cobertores, ursos de pelúcia e outros pertences foram encontrados cobertos de lama. As janelas das cabanas foram destruídas, aparentemente pela força das águas.

"Recuperamos 75 corpos aqui no condado de Kerr, incluindo 48 adultos e 27 crianças", declarou à imprensa o xerife do condado, Larry Leitha, nesta segunda-feira.

Foram confirmadas pelo menos outras 13 mortes no estado.



- "Inundações repentinas" -

Os serviços meteorológicos mantiveram, nesta segunda, o alerta de inundação em algumas áreas centrais do Texas até as 19h no horário local.

As inundações repentinas, que ocorrem quando o solo não consegue absorver as águas das chuvas torrenciais, não são incomuns nesta região do sul e do centro do Texas, coloquialmente conhecida como "beco das inundações repentinas".

As mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas tornaram fenômenos meteorológicos extremos como inundações, secas e ondas de calor mais frequentes e intensos nos últimos anos.

As autoridades informaram que, enquanto as operações de resgate continuavam, também começava o processo de remoção dos escombros. "Há escombros por todas as partes que inutilizam as estradas e dificultam a realização dos projetos de reconstrução", declarou o governador do estado, Greg Abbott.

Voluntários de outras partes do estado se concentraram no condado de Kerr para colaborar com as buscas pelos desaparecidos.