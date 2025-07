O POVO vence 1º Prêmio SBH de Jornalismo

Foto: Montagem de fotos: Fernanda Barros e Fabio Lima KARYNE Lane e Rafael Santana são os autores da reportagem premiada

A reportagem “Silenciosas, mas perigosas: o desafio de tratar hérnias abdominais”, de autoria de Karyne Lane, do O POVO+, e co-autoria de Rafael Santana, da editoria de Ciência&Saúde, ficou em 1º lugar na categoria “Texto” do 1º Prêmio SBH de Jornalismo.

Organizada pela Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal (SBH), a cerimônia de premiação aconteceu na noite desta segunda-feira, 7, durante o VIII Congresso Brasileiro de Hérnia, em Campinas (SP).

“Agradecemos todos os jornalistas que se dedicaram a esta ação. Recebemos trabalhos de altíssimo nível editorial, que estão ajudando a esclarecer a importância do tratamento da hérnia para a população brasileira. Apesar de ser uma doença que atinge até 25% da população adulta, ainda é pouco conhecido suas consequências e tipos de tratamento”, disse Gustavo Soares, cirurgião e presidente da SBH.

O material premiado, disponível no O POVO+, explica o que são, de onde vêm e como se tratam as hérnias abdominais — distúrbios que podem afetar qualidade de vida e, em casos extremos, colocar vidas em risco.

Para responder a essas perguntas, a reportagem ouviu pacientes, percorreu centros de referência e desvendou as múltiplas camadas desse desafio para a saúde pública. No texto, especialistas alertam para a importância do diagnóstico precoce e do acesso às cirurgias.

“É uma grande honra estar entre os vencedores da primeira edição desse prêmio, concorrendo com trabalhos tão relevantes e primorosos a nível nacional. Sem dúvidas, é um reconhecimento que nos alegra muito mas, sobretudo, que nos ajuda a dar ainda mais visibilidade sobre essa questão de saúde pública pouco conhecida”, diz a repórter Karyne Lane.

Para Rafael, “a sensação é muito boa, mas o que prevalece é a riqueza do material”.

“Fiquei muito feliz, porque falar sobre hérnia é falar sobre saúde pública. A gente tentou ser o mais informativo possível, tentando sempre levar informações que deviam ser básicas para todos. É esse o objetivo do trabalho jornalístico de saúde aqui no O POVO.”