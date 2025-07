Motociclista cai de viaduto após colisão na avenida José Bastos, em Fortaleza

Foto: WhatsApp Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 8

Um motociclista caiu do viaduto da avenida José Bastos, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 8. A queda aconteceu após ele colidir contra outra moto que trafegava na mesma faixa, no sentido Centro/Parangaba.

Conforme agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) que atenderam a ocorrência, os dois motociclistas colidiram após um deles tentar desviar da movimentação de um automóvel, realizando uma manobra lateral.

De acordo com a AMC, foi nesse momento que houve batida entre as motocicletas, seguida de impacto na guia da calçada, o que resultou na queda de um dos motociclistas, que não foi identificado.

Em imagens do acidente enviadas ao O POVO, é possível ver a moto da vítima ainda sobre o viaduto, encostada na pequena mureta do viaduto. No vídeo, uma testemunha identifica a moto como sendo uma XRE 190, de cor vermelha.

No lado de baixo do viaduto, é possível ver o motorista caído na via. O homem usa uma camiseta branca, além de short e sapato preto.

Confira o vídeo

Em nota, a autarquia informou que o motociclista que sofreu a queda está sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado para atender a ocorrência. O outro motociclista nada sofreu.

Agentes da AMC continuam no local realizando o controle de tráfego no viaduto da avenida José Bastos sobre a rua Professor Costa Mendes, após sinistro envolvendo motociclistas.





Atualizado às 9h40min