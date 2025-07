Foto: João Filho Tavares São Geraldo lança nova opção de refrigerante com zero adição de açúcar

A indústria cearense São Geraldo promoveu o lançamento oficial do refrigerante São Geraldo Zero Adição de Açúcar, em Fortaleza. O encontro reuniu jornalistas, parceiros comerciais e influenciadores digitais. Com o novo produto, a São Geraldo amplia o portfólio e oferece opções para quem tem restrição no consumo de açúcar. Participaram da Diretoria da empresa: Teresinha Lisieux, Virgínia Sousa e Ana Maria Sousa, respectivamente diretoras Administrativa; Financeira; e de Comercial e Marketing (da esquerda para direita, na foto).