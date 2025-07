Supervisor é morto a tiros dentro de fazenda na zona rural de Umirim

Foto: Samuel Setubal VÍTIMA foi morta a tiros

Um supervisor de segurança foi morto a tiros dentro das dependências de uma fazenda localizada na zona rural do município de Umirim, a 96,33 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu nessa terça-feira, 8. A vítima foi identificada como Gabriel Sales de Sousa, de 37 anos, e morreu no local. Ele deixou esposa e filhos.

O suspeito de cometer o crime seria vigilante do local e amigo do supervisor. Um homem, de 40 anos, não identificado, foi preso em flagrante suspeito de matar a tiros o vigilante no local. A captura aconteceu após uma denúncia sobre o homicido.

O homem tentou fugir, mas foi rendido por uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) próximo ao ponto em que o crime aconteceu.

O crime aconteceu na Fazenda Thanks, sede do internato do curso de veterinária do Centro Universitário Uninta, campus de Umirim.

A entidade disse, em nota ao O POVO, que na hora do crime somente os dois estavam presentes dentro de uma sala de reunião nas dependências da Fazenda. "Nenhum aluno teve contato com o ocorrido devido o recesso acadêmico", disse.

Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre 38 e um colete balístico. Ele foi conduzido à Delegacia de Uruburetama, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foi autuado por homicídio e colocado à disposição da Justiça.

A Prefeitura de Umirim, por meio da Secretaria de Assistência Social (Seas), decretou luto oficial de três dias pela morte do vigilante, esposo de uma servidora pública da região. “À família enlutada, nossas mais sinceras condolências”, disse.

Pelas redes sociais, o prefeito de Umirim, Judson Rodrigues, emitiu uma nota de pesar em razão da morte do vigilante. “Em nome da Prefeitura de Umirim, manifesto minha solidariedade à família e amigos neste momento de profunda dor”, disse o prefeito.

Amigos também prestaram as últimas homenagens à vítima por meio de publicação no Instagram. “Luto por amigo irmão. Vou sentir saudades das nossas brincadeiras e das nossas viagens quando íamos tocar nosso forrozin pé de serra”, escreveu um amigo de Gabriel.

Ainda em nota, a Uninta lamentou o "tráfico e inesperado ocorrido na manhã de ontem e se solidariza com a família do colaborador Gabriel".