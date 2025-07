Ceará tem a maior taxa do Brasil de crianças alfabetizadas em 2024

Foto: Luis Fortes/Ministério da Educação Divulgação dos Resultados da Alfabetização 2024

O Ceará é o único estado do Brasil que superou a meta nacional de alfabetização na idade certa, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta sexta-feira, 11. De acordo com o novo Indicador Criança Alfabetizada (ICA), o estado atingiu 85,3% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental. A meta cearense era de 80%.

O resultado coloca o Ceará na liderança nacional em alfabetização de crianças, superando em mais de 25 pontos percentuais a média brasileira, que ficou em 59,2% — abaixo da meta de 60% estabelecida para 2024. Apesar disso, o índice representa avanço em relação a 2023, quando o percentual nacional era de 56%.

Tragédia no Rio Grande do Sul afetou média nacional

Segundo o ministro Camilo Santana, a tragédia climática ocorrida no Rio Grande do Sul em 2024 impactou diretamente os resultados nacionais. A avaliação técnica indica que, se o estado tivesse mantido os mesmos índices anteriores à calamidade, o Brasil teria ultrapassado a meta prevista para o ano.

A avaliação nacional mostrou que mais da metade dos municípios brasileiros atingiram sua meta individual de alfabetização, e quase 60% melhoraram seus indicadores em relação ao ano anterior. Ao todo, 11 estados atingiram suas metas regionais. Outros 18 estados apresentaram avanço nos números, mas seis registraram piora: Amazonas, Bahia, Paraná, Pará, Rondônia e Rio Grande do Sul.

Estados que atingiram a meta de alfabetização em 2024

Ceará – 85,3% (meta: 80%)

Espírito Santo – 71,7% (meta: 70%)

Goiás – 72,7% (meta: 69%)

Mato Grosso – 60,6% (meta: 59%)

Mato Grosso do Sul – 55,9% (meta: 53%)

Minas Gerais – 72,1% (meta: 63%)

Paraíba – 56% (meta: 56%)

Piauí – 59,8% (meta: 57%)

São Paulo – 58,1% (meta: 57%)

Sergipe – 38,4% (meta: 38%)

Tocantins – 50,1% (meta: 50%)

Próximas metas e nova avaliação em 2025

A meta de alfabetização definida pelo governo federal é progressiva até 2030. Em 2025, a meta será de 64% das crianças alfabetizadas, aumentando gradualmente até alcançar 80% em 2030. Para isso, o MEC realizará novas avaliações em outubro e novembro deste ano, além de uma nova rodada completa em 2025.

Em 2023, o governo lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, com o objetivo de garantir que todos os estudantes da rede pública estejam alfabetizados ao final do 2º ano do ensino fundamental. O programa teve adesão de 5.558 dos 5.570 municípios brasileiros e dos 27 estados da federação.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), considera-se alfabetizada a criança capaz de:

- Ler palavras, frases e textos curtos

- Localizar informações explícitas em pequenos textos (como bilhetes, crônicas e trechos de contos infantis)

- Inferir informações em textos com linguagem verbal e não verbal

Metas progressivas de alfabetização até 2030

- 2024: 60%

- 2025: 64%

- 2026: 67%

- 2027: 71%

- 2028: 74%

- 2029: 77%

- 2030: 80%



(Colaborou com esta matéria Victor Marvyo, com informações de João Paulo Biage, de Brasília)

