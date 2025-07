Comissão da Casacor Ceará 2025 visita sede do O POVO

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-07-2025: Reunião de ajustes com os arquitetos da Casa Cor e o Jornal O Povo. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O POVO recebeu na tarde de ontem, 11, uma comissão formada por arquitetos e representantes da Casacor Ceará 2025. O evento está marcado para ser realizado, em Fortaleza, entre 2 de outubro e 16 de novembro, em um imóvel localizado na rua Tibúrcio Cavalcante, 607, no bairro Meireles. Nesta edição, será realizada homenagem ao mestre Espedito Seleiro. Até o momento, são 32 profissionais confirmados nos ambientes da Casacor Ceará. A comissão foi recebida na Redação do O POVO para tratar sobre projetos e horizontes do evento.