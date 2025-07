Homem é preso após deixar bilhete exigindo Pix de R$ 60 mil para não matar ex-chefe

Foto: Divulgação/PRF Suspeito foi preso pela PRF em um trecho da rodovia BR-116 em Jaguaribe, no Ceará

Um homem foi preso por extorsão após ser flagrado deixando um bilhete na porta de uma empresa exigindo Pix de R$ 60 mil para não matar o ex-chefe. A prisão aconteceu na quarta-feira, 9, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Jaguaribe.

Imagens de câmeras de segurança na empresa da vítima, localizada em Limoeiro do Norte, registraram a ação criminosa do homem. Nas imagens, é possível ver o suspeito usando camiseta regata vermelha e bermuda clara descendo da carreta e fixando o bilhete no portão da empresa. O proprietário registou uma denúncia por meio de um boletim de ocorrência que foi repassada à PRF, que iniciou as buscas para localizar o veículo.

O homem foi abordado no km 303 da BR-116, no município de Jaguaribe, a 312,38 quilômetros de Fortaleza, no momento em que conduzia uma carreta. Com a confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jaguaribe. (Mirla Nobre)