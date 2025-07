Ecobarreiras começam a ser instaladas para reter lixo

Começaram a ser instaladas oito ecobarreiras no rio Maranguapinho. As primeiras quatro foram colocadas na manhã de sábado, 12, no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy. As estruturas visam reduzir a poluição.

Na próxima semana, serão instaladas mais quatro ecobarreiras: duas no Conjunto Ceará e duas no Bom Jardim. A expectativa é recolher de 250 a 300 toneladas de resíduos por ano.

As ecobarreiras são estruturas flutuantes feitas de materiais reciclados, instaladas em rios e córregos para capturar o lixo flutuante. A instalação faz parte do projeto Kite for the Ocean, uma iniciativa do Winds for Future, organização não governamental. (Lara Vieira)