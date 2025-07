Evandro anuncia reforma de todas as unidades de saúde de Fortaleza

Todas as unidades municipais de saúde de Fortaleza deverão passar por reforma a partir do segundo semestre desse ano. A medida foi anunciada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), ao assinar ordem de serviço para a construção da Areinha do Copacabana, do bairro Paupina.

De acordo com Leitão, as intervenções abrangem todos os 134 postos de saúde da Capital, bem como 10 hospitais, seis unidades de pronto atendimento (UPAs), quatro policlínicas e 16 Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

"Essas intervenções fazem de parte de uma reestruturação em toda a rede pública de saúde municipal. Teremos intervenções em toda a rede. Todos eles sofrerão algum tipo de intervenção. Praticamente todos eles, não vou dizer que 100%, mas pelo menos 80% da rede está precisando de alguma intervenção que nós iremos iniciar agora a partir de agosto", afirma o prefeito.

Questionado pelo O POVO, Evandro também garantiu que o atendimento aos pacientes não será comprometido em nenhuma das unidades, mesmo durante a execução das intervenções anunciadas.

"De forma nenhuma. Não sofrerá nenhuma solução de continuidade. Os atendimentos irão continuar, não haverá nenhum tipo de problema. Pelo contrário, estamos fazendo isso para prestar melhores serviços à população fortalezense", concluiu o chefe do executivo municipal.