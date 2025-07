Senadores dos EUA buscam armar Trump com fortes sanções contra Rússia

Senadores americanos promoviam neste domingo (13) uma lei bipartidária que daria ao presidente Donald Trump poderes para impor sanções "contundentes" contra a Rússia, antes da visita de seu enviado especial à Ucrânia.

Trump indicou estar aberto à implementação dessa legislação em um momento em que suas relações com o homólogo russo, Vladimir Putin, estão cada vez mais frias.

O enviado especial Keith Kellogg deve iniciar sua visita à Ucrânia em um momento em que Trump afirmou que fará um "anúncio de grande magnitude... sobre a Rússia" nesta segunda-feira.

O senador republicano Lindsey Graham garantiu ter a maioria no Senado a favor de sua proposta legislativa, que vem ganhando força enquanto os esforços de Washington para alcançar a paz na Ucrânia enfrentam dificuldades para obter sucesso.

A lei permitiria a Trump "atingir a economia de Putin e de todos os países que sustentam a máquina de guerra de Putin", disse Graham à emissora CBS.

Trump, que tem repetido estar "decepcionado" com Putin, enquanto Moscou lança mortais ataques com mísseis contra Kiev, já deu a entender que pode estar disposto a endurecer as sanções.

Nos últimos seis meses, Trump se manteve paciente, tentando persuadir Putin a pôr fim à guerra.

Mas a paciência do presidente republicano parece estar se esgotando, ao dizer a repórteres em uma reunião de gabinete na Casa Branca, na terça-feira, que Putin estava dizendo "um monte de bobagens" sobre a Ucrânia.

Na semana passada, Trump também concordou em enviar mais armas à Ucrânia, inclusive por meio de um acordo com a Otan que envolveria a compra, pela aliança, de armamento americano para enviá-lo ao país.

Na quinta-feira, ele pareceu apoiar o projeto de lei, mas não confirmou se o utilizaria para impor sanções a Moscou.

"Eles vão aprovar uma lei de sanções muito importante e muito agressiva, mas cabe ao presidente decidir se quer aplicá-la ou não", disse Trump à NBC.

"Esse pacote legislativo que estamos discutindo daria ao presidente Trump a capacidade de impor tarifas de 500% a qualquer país que ajude a Rússia", afirmou Graham, acrescentando que isso poderia incluir economias que compram produtos russos, como China, Índia ou Brasil.

"Esse é, verdadeiramente, um maço disponível para o presidente Trump encerrar a guerra", acrescentou o senador.

"Sem dúvida, este é exatamente o tipo de apoio que pode aproximar a paz e fazer com que a diplomacia não seja vazia", disse em sua conta na rede X o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre o projeto de lei.

Graham e o senador democrata Richard Blumenthal planejavam se reunir na noite de segunda-feira com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Blumenthal disse à CBS News que também discutiriam a delicada questão legal de descongelar ativos russos na Europa e nos Estados Unidos para que a Ucrânia possa ter acesso a esses recursos.

