Festival em Fortaleza

Foto: Clau Silva / Divulgação Com 34 espetáculos espalhados por teatros de Fortaleza, Festival de Esquetes promove formação para novos talentos do humor cearense

De 16 a 29 de julho, acontece em Fortaleza a 19ª edição do Festival de Esquetes da Cia Teatral Acontece (Fecta). Com programação gratuita, o festival faz 34 apresentações no Teatro Morro do Ouro, Teatro B. de Paiva, Teatro da Praia, Vila das Artes e Cineteatro São Luiz. Nesta edição, além de grupos da Capital, foram contemplados participantes de Caucaia, Maracanaú, Quixeramobim, Tururu, bem como de outros estados como São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais. (Sofia Herrero, especial para O POVO)