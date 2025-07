Curso Novos Talentos está com inscrições abertas; confira

Foto: João Filho Tavares Foto da 34º turma dos curso Novos Talentos

O curso Novos Talentos, realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO, está com inscrições abertas para a 35º turma.

LEIA TAMBÉM | Curso capacita alunos para restaurar obras raras da Biblioteca Pública do Ceará

A inscrição é feita de forma exclusivamente online e gratuita, através da plataforma oficial da FDR. O programa oferece aulas teóricas e práticas, com foco em jornalismo, mídia digital e produção de conteúdo real nas editorias do O POVO e na rádio O POVO CBN.

Todas as informações referentes ao curso e às provas de seleção (Redação, Língua Portuguesa e Atualidades) estão disponíveis no site oficial do programa.

Conforme o jornalista e editorialista-chefe, Plínio Bortolotti, é a “principal porta de entrada” para novos jornalistas que queiram trabalhar no Grupo de Comunicação O POVO.

Ainda conforme ele, os participantes do curso têm prioridade quando surgem vagas de estágio. “A maioria deles permanece no O POVO após o término do treinamento”, afirmou.

“Os estudantes admitidos no curso têm aulas teóricas e práticas na Redação, onde são acompanhados por editores e repórteres experientes”, explicou.



Requisitos para participação e como funciona o projeto

Para se candidatar a uma das vagas do curso, o estudante deve estar cursando a partir do 3º semestre de Jornalismo e ter disponibilidade para o curso presencial. O curso Novos Talentos exige que o estudante continue frequentando as aulas em sua faculdade.

O treinamento tem a duração de três meses e oferece aulas de Redação e Método Jornalístico e de Português Instrumental para Jornalistas, ministradas por Plínio Bortolotti, editorialista-chefe do jornal e coordenador do curso, e a jornalista Daniela Nogueira.

Durante o curso, o estudante terá acesso à assinatura digital do O POVO e, conforme frequência mínima e nota de avaliação, receberá certificado pela FDR e pelo O POVO.

Os aprovados finais terão aulas práticas com foco em jornalismo, mídia digital e produção de conteúdo real nas editorias do O POVO — jornal impresso, portal, O POVO+ e mídias sociais — e na rádio O POVO CBN.

Os estudantes acompanharão o trabalho dos repórteres, participarão de reuniões de pauta, cobrirão acontecimentos e escreverão textos. Todas as tarefas são orientadas pelos editores das áreas e supervisionadas pelos coordenadores do curso.

Para ter direito ao certificado, o estudante terá de cumprir frequência mínima de 75% e ter nota mínima de 6,0 em todas as atividades e disciplinas de que participar durante o curso. A frequência mínima de 75% e a nota mínima de 6,0 é exigida, separadamente, em cada uma das editorias, aulas, oficinas, palestras e outras atividades relativas ao curso.

Como funciona o processo de seleção?

Os inscritos participarão de uma prova de Língua Portuguesa e Atualidades, realizada remotamente. Os 50 candidatos que obtiverem as melhores médias, serão convocados para uma prova de redação, realizada presencialmente.

Nesta etapa, os 20 estudantes que obtiverem as melhores médias nas provas de Atualidades, Língua Portuguesa e Redação, serão chamados a uma entrevista na área de Recursos Humanos.

Levando-se em conta o desempenho obtido até esta fase, 15 estudantes serão habilitados a participar do Ciclo de Palestras, semana na qual têm contato com jornalistas, editores e repórteres, e outros profissionais do O POVO, que conversarão sobre suas atividades.

Após o Ciclo de Palestras, uma entrevista com a Coordenação definirá 10 estudantes que participarão do curso completo, com duração de três meses.

Calendário da seleção

Confira abaixo o Calendário 2025.2 para a 35º turma de Novos Talentos:

Inscrições: 19/7



Prova escrita de Português e Atualidades (online): 21/7



2ª etapa – Prova escrita de Redação (presencial): 25/7



Ciclo de Palestras: de 8/9 a 12/9



Curso com os selecionados finais: de 16/9 a 16/12

Serviço

Curso Novos Talentos para estudantes de Jornalismo

Inscrições: 19/7

Inscrição pelo site

Mais informações: novostalentos@fdr.org.br