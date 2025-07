Foto: Fórum de mídia dos BRICS/ divulgação Fórum do BRICS reúne mídia global no Rio e fortalece laços no Sul Global

O Rio de Janeiro recebe, de 15 a 17 de julho de 2025, o Fórum de Mídia e Think Tanks do Brics, evento que marca a 7ª edição do encontro e a primeira após a expansão do bloco. Organizado pela agência de notícias chinesa Xinhua com apoio de mídias e governos parceiros, o fórum ocorre em momento de intensas transformações na ordem internacional, com o Sul Global assumindo papel central no desenvolvimento e na governança mundial.



Segundo o diretor de Mercado Nacional do O POVO, Carlos Namur, o fórum não tem como objetivo imediato o fechamento de acordos comerciais, mas o potencial de articulação é alto. “Não vamos fechar negócios aqui, mas criar conexões para negócios e parcerias”, explicou.